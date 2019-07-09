Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Амстердама

Москва, 9 июля. Два пассажирских самолета столкнулись во вторник утром в аэропорту Схипхол в Амстердаме.

Как передает интернет-издание Dutch News со ссылкой на местные СМИ, столкнулись два воздушных судна Boeing 737-800 и Airbus A320, которые принадлежат авиакомпаниям EasyJet и KLM. По предварительным данным, инцидент произошел во время буксировки самолетов.

Easyjet Airbus A320 (OE-IVI on #EJU8868 to Gatwick) and a KLM 737-800 (on #KL1699 to Madrid) were damaged in a ground collision during push-back at Amsterdam-Schiphol Intl Airport (EHAM). Both aircraft were withdrawn from service for inspections. @Schiphol @ytekedejong pic.twitter.com/H36zsaacje — JACDEC (@JacdecNew) July 9, 2019

К счастью, информации о пострадавших не поступало. Известно, что самолет авиакомпании KLM должен был выполнить рейс в Мадрид, а второе воздушное судно — в Лондон. Пассажиры были направлены по маршрутам на других самолетах, задержки вылета не было, на расписание воздушной гавани инцидент не повлиял. По информации интернет-газеты NU, один из лайнеров получил механические повреждения.

Ранее сообщалось, что два пассажирских лайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Дели в Индии.