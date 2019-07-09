Почему Гройсман обвиняет Порошенко в организации скандала на саммите Украина — ЕС

Владимир Гройсман может помочь партии Владимира Зеленского «Слуга народа»достичь компромисса с ее политическими оппонентами. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Обвинения Гройсмана

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что «автором» скандала, который пыталась устроить вице-премьер страны Иванна Климпуш-Цинцадзе после того, как ее не пустили на саммит Украина — ЕС, является бывший президент Петр Порошенко. Политик подчеркнул, что Порошенко устраивал «время от времени такие грязные мелкие интриги».

«Было желание не принять участие в работе саммита, а устроить политический скандал. Что и произошло. Автора этого скандала я знаю. Это Петр Алексеевич Порошенко, к сожалению. Я с подобными шагами уже встречался. И все 2,5 года в должности премьер-министра время от времени такие грязные мелкие интриги направлялись в мой адрес», — заявил он.

В понедельник, 8 июля, в Киеве прошел саммит Украина — ЕС. По словам Климпуш-Цинцадзе, ее не пустили на мероприятие. Она добавила, что расценивает такие действия как «саботаж» и «интриги» со стороны Гройсмана.

Времена меняются

Как отметил Владимир Соловейчик, когда-то Владимир Гройсман был вернейшим членом команды Петра Порошенко. Он — ставленник Порошенко еще со времен Винницкой областной государственной администрации. Именно бывший президент и никто иной привел Гройсмана сперва на пост председателя Верховной рады, а затем и на пост главы украинского правительства. Но времена меняются.

«Сейчас на Украине новый президент. В отличие от Порошенко, не имеющий ни навыков управления государственными структурами, ни опыта работы в народном хозяйстве. Возможно, Гройсмана посетила мысль, что он как «крепкий хозяйственник» может пригодиться президенту Зеленскому. И таким образом два Владимира найдут между собой общий язык», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, в идеальном для Гройсмана случае он вообще может сохранить за собой кресло премьера после выборов нового состава Верховной рады 21 июля в качестве компромиссной фигуры между партией Зеленского «Слуга народа» и ее оппонентами. Но для этого надо дистанцироваться от Порошенко и его ставленников, что отчасти и произошло.

«К тому же, полагаю, Владимир Гройсман не врет, когда жалуется на интриги со стороны Порошенко и его близких в годы его президентства. Думаю, все так и было. Человеческий фактор или, говоря по-бытовому, обида на Порошенко тоже сыграли свою роль. Данное важное с психологической точки зрения обстоятельство не является решающим в поведении Гройсмана, но сбрасывать его со счетов не стоит», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому на Украине идет политический торг. Чиновники старой команды пытаются показать свою значимость для украинской политики.