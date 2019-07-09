Правительство РФ обсудит с бизнесом заявление Госдумы о спецмерах в отношении Грузии

Москва, 9 июля. Правительство России обсудит с деловым сообществом и экспертами заявление Госдумы о специальных экономических мерах в отношении Грузии, после чего представит президенту РФ Владимиру Путину соответствующие предложения. Об этом заявил полпред правительства в Государственной думе Александр Синенко.

Ранее стало известно, что Госдума обратится к Кабмину с обращением, в котором предлагает рассмотреть и представить меры в отношении Грузии в связи с недавними антироссийскими провокациями. Исходя из проекта документа, текст которого размещен в думской электронной базе данных, речь пойдет об экономических мерах в отношении Тбилиси.

Как отметил Синенко на пленарном заседании Госдумы, заявление будет рассмотрено в правительстве «самым оперативным образом». Он добавил, что Кабмин обсудит предложение нижней палаты парламента о спецмерах к Грузии с представителями бизнеса и экспертами.

«После тщательного и всестороннего обсуждения с деловым сообществом, с экспертным, министерствами, ведомствами будут сформулированы соответствующие предложения о применении специальных экономических мер и направлены президенту Российской Федерации», — цитирует слова Александра Синенко РИА Новости.

Напомним, в Грузии с 20 июня проходят массовые акции протеста. В тот день митингующие окружили здание парламента в Тбилиси, где находилась российская делегация, прибывшая на Межпарламентскую ассамблею православия. В результате провокации радикалов мероприятие было сорвано, представители РФ были вынуждены покинуть страну. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию «врагом».

По мнению экспертов, к протестам в Грузии может быть причастен Вашингтон, так как американская сторона заинтересована в нагнетании антироссийских настроений в этой стране. Это подтверждает заявление старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее сказал: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».