Названы три правила идеального отпуска

Москва, 9 июля. Писатель Дариус Фору назвал три правила, которые помогут сделать отпуск идеальным.

Автор обратил внимание, что отпуска ждут большинство работающих людей. К отдыху от трудовых будней готовятся, как правило, заранее — планируют маршрут, бронируют отели и авиабилеты, собирают информацию о предстоящей поездке.

Однако случается, что вернувшись из отпуска люди чувствуют себя еще более уставшими. По мнению Фору, это связано с тем, что они неправильно использовали дни, предназначенные для отдыха. Чтобы избежать таких проблем, писатель определил три правила идеального отпуска.

Во-первых, не надо подстраиваться под режим дня попутчиков или любых других людей, которые окружают человека в отпуске. Смело можно спать до полудня, валяться на пляже вместо посещения экскурсий, а если есть желание — провести целый день в одиночестве на берегу моря. Следует прислушиваться к организму и поступать согласно его желаниям.

Писатель порекомендовал воздержаться в эти дни от выкладывания снимков в Сеть. Фотографии вынудят «модель» следить за своей внешностью и будут держать ее в напряжении. Фору уточнил, что это не касается сумасшедших любителей селфи.

Вторым правилом стоит чтение. Он пояснил, что в такие минуты мозг одновременно и усваивает информацию, и расслабляется. По его словам, книги хорошо помогают отвлечься от проблем, а также снижают уровень тревожности.

В-третьих, по мнению Фору, не стоит бояться скуки. Он призвал скучать в удовольствие, так как это способствует перезагрузке организма. Писатель также обратил внимание, что в такие минуты часто приходят гениальные мысли, которые могут изменить жизнь, пишет Planet Today.