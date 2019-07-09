Сирия, 9 июля. САА ведет бои в горных районах на севере Латакии, SDF проводят рейды с обысками в Дейр-эз-Зоре. В Ираке ликвидирован штаб ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удары по расположениям джихадистов в Латакии и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают расположения радикалов на юге Идлиба, ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Латакии.

«Исламское государство1»: потеряло штаб-квартиру на севере Ирака.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ведут бои на севере Латакии с правительственной армией и по неподтвержденным данным уничтожили два танка.

Курды: провели рейд с обысками местного населения на западе Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: на севере Ирака зачистили штаб-квартиру ИГИЛ совместно с иракской армией.

Провинция Латакия

Продолжаются затяжные позиционные бои на севере Латакии между радикалами группировок «Тахрир аш-Шам», союзной им «Исламской партии Туркестана» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) и сирийской армией. Боевики объявили о начале операции в районе склонов Курдских гор против правительственных сил. Оппозиционный новостной портал Halab Today TV сообщил о столкновении боевиков и отряда армии в результате которого САА лишилась двух танков. По неподтвержденным данным трое военнослужащих были взяты в плен, десятки были убиты. Министерство обороны Сирии пока не выпускало заявлений, подтверждающих потери.

ВВС Сирии совершили боевой вылет к расположениям радикалов у города Кабана и сбросили снаряды на укрытия и склады боеприпасов. Точные данных о потерях боевиков пока что выясняются, как передает Twitter-канал Aleppo AMC.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) провели рейд в поселке Аль-Джейнен на западе провинции, задержав несколько жителей для допроса и провели обыски в домах местных сирийцев. После серии нападений неизвестных боевиков (предположительно - «спящих ячеек» ИГИЛ) на контрольно-пропускные пункты, курды вынуждены усиливать меры безопасности. Впрочем активисты в провинции считают, что рейды против «спящих ячеек» ИГИЛ SDF использует и для расправы над теми, кто не согласен с проводимой ими политикой и участниками антикурдских митингов.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли точечные удары по опорным пунктам джихадистов в районе поселка Кафр-Бетих и в предместьях города Ат-Таманиа на юге провинции Идлиб, о чем сообщает новостной портал Step News Agency. Подразделение сирийской армии обстреливает из пулеметов укрытия радикалов в районе поселка Тель-Маллах, у города Аль-Латамина и Аль-Джубейн, Мхарде и Кафр-Зета, где сосредоточены значительные силы группировки «Джейш аль-Изза» и «Фронта национального освобождения», как передал портал Masar Press Net.

Ирак

Согласно данным военных источников информагентства Halab Today TV, сегодня иракской армией совместно с авиацией международной коалицией в рамках операции «Воля Победы» был ликвидирован один из штабов «Исламского государства», а так же захвачены десятки самодельных взрывных устройств. Не смотря на то,что правительств Ирака заявило в 2017 году, что армии удалось освободить страну от ИГИЛ, «спящие ячейки» укрывающиеся в пустыне, до сих пор совершают теракты и нападают на конвои армии и блокпосты.

1 Организация запрещена на территории РФ.