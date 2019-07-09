Мэр Худоногов, спасший свой дом от бедствия в Иркутской области, ответит СК РФ. События дня. ФАН-ТВ

«Тонущий» мэр Ситуация с паводками в Иркутской области постепенно улучшается. Но если стихия отступает, то дела против местных чиновников, похоже, только начинаются. Губернатор региона Сергей Левченко обратился в СК РФ для проверки действий Сергея Худоногова, мэра Нижнеудинского района. Необходимость в этом появилась вместе с информацией о том, что чиновник в личных целях воспользовался спецтехникой для откачки воды и заодно служебным положением. Но, пока он спасал свой дом, другие местные жители, по сути, обходились подручными средствами. Отметим, что Нижнеудинский — один из наиболее пострадавших от бедствия районов в Иркутской области. Сейчас Худоногов отстранен от обязанностей мэра, но объяснять свои действия ему, видимо, придется следствию.

Мюллеру закон не писан Спецпрокурор США Роберт Мюллер и генпрокурор Уильям Барр не знают американских законов. К такому выводу, вероятно, безрадостному пришел суд Соединенных Штатов. Речь идет о деле в отношении российской компании «Конкорд». Пока оно «шилось» некомпетентными, как выяснилось теперь, кадрами, был нарушен целый ряд законов. Например, Мюллер и Барр до суда разглашали материалы дела. Адвокаты «Конкорда» отметили, что это неуважение к западным служителям Фемиды. Кроме того, прокуроры вышли за рамки обвинения и попытались оказать давление на суд и потенциальных присяжных. По идее, Мюллер и Барр сами должны были стать фигурантами уголовного дела. Но пронесло — судья подчеркнула, что чиновники не знают американских законов, и наказание назначать им так и не стали. После шумихи, Роберт Мюллер спешно покинул министерство юстиции США. Напомним, он искал пресловутую связь Трампа с Россией в ходе президентских выборов 2016 года и лично возглавил расследование. Но оно оказалось провальным, доказательств не нашлось, а государственной казне США «кутеж» спецпрокурора обошелся в 30 миллионов долларов.

Дело против NewsOne Явно нелегкая жизнь предстоит телеканалу NewsOne на Украине. Национальный совет страны по вопросам теле- и радиовещания назначил внеплановую проверку, по итогам которой NewsOne может потерять лицензию. Все началось после того, как канал вместе с коллегами из «России-1» анонсировал телемост — участие в нем должны были принять граждане обеих стран. Но состояться эфиру было не суждено, ведь против него резко выступили украинские политики, в том числе президент и депутаты Рады. У здания NewsOnе собрались протесты, а в редакцию посыпались письма с угрозами физической расправы. Но окончательно «сжечь мосты» решила Генпрокуратура Украины, возбудив уголовное дело о покушении на госизмену. А вот на запугивание журналистов стражи порядка, судя по всему, так и не обратили внимания.