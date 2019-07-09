Песков заявил, что решение по санкциям против Грузии пока не принято

Москва, 9 июля. Государственная дума России проявила единодушие, выступив с предложением по санкциям против Грузии, но решение принимают правительство и президент, пока оно не принято. Об этом заявил во вторник во время брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Госдума во время пленарного заседания 9 июля приняла заявление, в котором рекомендовала Кабмину РФ рассмотреть рациональность применения специальных экономических рестрикций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения российскому лидеру.

«Вы видите, какая жесткая реакция российских парламентариев, причем абсолютное, скажем так, единодушие этой позиции, которую они заняли на фоне этого беспрецедентного поведения грузинского телеведущего», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

При этом Песков напомнил, что в конечном счете такие решения принимают кабинет министров и глава государства.

Напомним, в прошедшее воскресенье телеведущий Георгий Габуния начал свое авторское ток-шоу «P.S.» на «Рустави 2» с мата и брани в адрес российских властей. Огромное количество грузинских пользователей Сети осудили Габунию и выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси могут еще больше обостриться.

Дипломатическое ведомство РФ назвало беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на телевидении Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикалов. В МИД страны заявили, что ожидают адекватной реакции компетентных организаций и журналистского сообщества.