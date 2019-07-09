В ДНР отреагировали на планы Савченко посетить республику ради выборов в Раду

Жителей Донецкой Народной Республики не интересуют ни электоральные планы Надежды Савченко, ни сами выборы в Верховную раду Украины. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила участница боевых действий в Новороссии Вера Калмыкова, потерявшая ногу в бою за республику.

Собеседница ФАН воспитывает четырех детей в поселке Гольмовский на окраине прифронтовой Горловки, то есть по сути на передовой, в «красной зоне». Младшего ребенка Калмыкова родила уже после ампутации.

«Я обычная гражданка ДНР, участница боевых действий в 2014—15 годах. От политики, как и все наши граждане, далека. Но голосовать за любого кандидата, который находится на временно подконтрольной Киеву территории, для меня неприемлемо», — заявила Калмыкова.

У Савченко была возможность перейти на сторону ДНР, жить в республике и бороться против Киева вместе с простыми людьми, пояснила собеседница ФАН. Однако Надежда этого не сделала.

Для жителей республики, в любом случае, более актуальны местные выборы, нежели политические процессы на Украине, отметила Калмыкова.

«У нас достаточно своих лидеров, которые достойны встать на пост главы республики, и этот выбор делают сами граждане ДНР. Лично мой выбор будет исключительно за кандидата из ДНР, который все эти годы был с нами, трудился на благо республики», — подчеркнула Вера.

Что касается выборов в Верховную раду Украины, то они, по словам Калмыковой, вообще не интересуют жителей ДНР.

«У нас об этом и речи не идет. Им нужны наши голоса? Странно. Они уничтожают мирное население, но при этом просят наши голоса... Им нужна территория, но без людей! Нас выборы в Раду не волнуют, потому что мы понимаем, что мира они нам не дадут», — подытожила собеседница ФАН.

«Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины, которые пройдут уже 21 июля. В связи с этим Савченко хочет посетить ДНР, где, как она считает, есть ее избиратели. По ее словам, в одном из округов Донбасса зарегистрированы 2600 избирателей, однако на территории, подконтрольной Киеву, живут лишь 500 из них, а остальные — в ДНР.

«Все остальные — на той стороне. Округ не заканчивается Зайцевом, Бахмуткой, Песками, Жованкой и Майорском. Округ продолжается в Горловке», — пояснила Савченко, добавив, что планирует встретиться с имеющими право голоса на выборах в Раду жителями ДНР.

Напомним, что гражданская война в Донбассе началась в апреле 2014 года. По разным оценкам, ее жертвами с обеих сторон, включая военных и гражданских, стали от 10 до 30 тысяч человек.

Надежда Савченко является военным летчиком, офицером ВСУ. В 2014 году она принимала участие в боевых действиях в составе украинского националистического батальона «Айдар». Она была задержана в России после того, как незаконно пересекла границу под видом беженца. В дальнейшем Савченко было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

В мае 2016 года Савченко была помилована указом президента России Владимира Путина и переправлена в киевский аэропорт Борисполь самолетом Петра Порошенко. Но на Украине у нее вскоре также возникли проблемы с законом. Савченко была задержана по обвинению в подготовке теракта и около года находилась в киевском СИЗО.