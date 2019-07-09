Москва, 9 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прояснил ситуацию с экономическими мерами России в отношении Грузии. В Кремле подчеркнули, что решение пока не принято.

Представитель Кремля, комментируя введение экономических мер в отношении Грузии, заявил, что конечное решение будет принято президентом РФ. Кроме того, предложение депутатов Госдумы еще должно поддержать правительство страны.

«Пока решение не принималось», — прояснил Песков текущую ситуацию.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что предложение ответить на провокации Грузии экономическими мерами поддержали все российские парламентарии. Песков убежден, что это жесткое решение стало ответом на «беспрецедентное поведение грузинского телеведущего», который оскорбил президента РФ в эфире «Рустави 2».

Напомним, в воскресенье ведущий Георгий Габуния дольше минуты оскорблял президента России. Его поступок вызвал возмущение у грузин, которые пришли к зданию «Рустави 2» и потребовал уволить журналиста, а также отстранить руководство телеканала. По мнению жителей Грузии, своей выходкой Габуния оскорбил не российского лидера, а своих земляков.

По подсчету экспертов, в случае прекращения импорта грузинских вин и вод, а также запрета на денежные переводы, Грузия потеряет порядка миллиарда долларов. Кроме того, страна уже терпит убытки из-за прекращения авиасообщения между странами с 8 июля.