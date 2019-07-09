Песков назвал квазимероприятием конференцию по свободе СМИ в Лондоне

Москва, 9 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал квазимероприятием Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне, куда не пустили журналистов RT и Sputnik.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что никакого серьезного обсуждения свободы прессы не может быть в условиях, когда сотрудникам СМИ отказывают в посещении мероприятий, где поднимаются соответствующие вопросы.

«И это самое яркое, наверное, проявление абсурдности происходящего», — обратил внимание Песков.

Он отметил, что такая абсурдность в ряде стран, в том числе в Великобритании, которая принимает конференцию, приобретает затяжной и регулярный характер.

«Мы можем только сожалеть в этой связи», — констатировал официальный представитель российского лидера.

Напомним, организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik. В официальном письме журналисту предложили попробовать подать заявку на аккредитацию еще раз.

МИД Великобритании при этом не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на мероприятие. Причиной в ведомстве назвали «отсутствие мест». Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала ответ британских коллег.

Как объяснил представитель иностранного МИД, RT и Sputnik не пустили на конференцию по свободе прессы в Лондоне «из-за их активного участия в распространении дезинформации». При этом в ведомстве отметили, что заинтересованы в освещении мероприятия международными СМИ.