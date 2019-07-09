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Кремль отреагировал на утечку сообщений британского посла в США

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Кремль отреагировал на утечку сообщений британского посла в США

Москва, 9 июля. Лондон и Вашингтон должны сами разбираться с утечкой сообщений британского посла в США. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее в британскую прессу попала не предназначенная для публикации дипломатическая переписка посла Великобритании в США Кима Дэррока с лондонским руководством. В сообщениях дипломат нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе и называл его администрацию неумелой и неуверенной в себе. Также в одном из недавних посланий Дэррок охарактеризовал деятельность Белого дома на иранском направлении как «хаотичную и бессистемную».

После публикации переписки Дональд Трамп заявил, что британского посла больше не хотят видеть в Вашингтоне. В МИД Великобритании не стали отрицать подлинность переписки, однако подчеркнули, что дипломатам платят за откровенность, поэтому их мнение не всегда совпадает с позицией правительства.

Бывший советский и российский дипломат Владимир Казимиров сообщил Федеральному агентству новостей, что слив переписки Дэррока, скорее всего, не является каким-то исключительным случаем. По словам эксперта, подобные утечки время от времени случаются в разных странах.

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