В Кремле прокомментировали отмену телемоста между Россией и Украиной

Москва, 9 июля. В Кремле сожалеют, что телевизионный мост между Россией и Украиной не состоялся, по всей видимости, украинская сторона к этому еще не готова. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов», — констатировал Песков.

По его словам, скорее всего, Киев не готов к такому шагу. Пресс-секретарь обратил внимание на то, что в случае проведения телемоста российская и украинская стороны могли бы обсудить «все периоды» своих отношений.

На вопрос о том, не будет ли диалог в формате телемоста на сегодняшний день заблаговременным, представитель Кремля ответил отрицательно. Он особо подчеркнул, что «общение людей никогда не может быть преждевременным».

Ранее телевизионный канал «Россия 1» сообщил, что в ближайшую пятницу, 12 июля, в 18.00 (по московскому времени) между ним и украинским каналом пройдет телемост, ведущими которого будут Мария Ситтель и Андрей Малахов и Елена Кирик с Василием Головановым — с российской и украинской стороны соответственно. Такая новость вызвала возмущение и недовольство украинских депутатов и журналистов. Помимо этого, ГПУ во главе с Юрием Луценко возбудила дело по статье о государственной измене в связи с планами провести телевизионный мост. В понедельник NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста на фоне угроз в свой адрес.