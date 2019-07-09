Толстой рассказал об угрозе нападения на делегацию РФ в ПАСЕ

Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой заявил о возможности физического нападения на российскую делегацию на недавней сессии ПАСЕ. Такую информацию он озвучил в ходе заседания нижней палаты парламента, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я хочу выразить благодарность всем, кто работал в Страсбурге. Все наши коллеги проявили максимум выдержки, потому что там тоже были провокации, там тоже люди выстраивались с зеленкой», — заявил Толстой, имея в виду неоднократные случаи нападения молодчиков на оппозиционных политиков на Украине.

Толстой обратил внимание на накаленную обстановку, с которой столкнулись в ПАСЕ российские политики.

«Я, честно говоря, переживал за членов делегации, потому что 18 человек, в том числе люди заслуженные, известные всей стране... Представляете, что бы было, если бы было физическое нападение на членов делегации? А это было вполне возможно», — заявил он.

При этом член Совета Госдумы назвал «победой парламентской дипломатии» поездку российской делегации в ПАСЕ и возвращение со всеми правами и полномочиями.

Напомним, 26 июня на сессии ПАСЕ была одобрена резолюция, в соответствии с которой права российской делегации в этой организации были восстановлены в полном объеме. Впоследствии РФ заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Поднимался также вопрос о возможности уплаты взноса за период отсутствия российской делегации.

Наша страна была лишена ряда прав в ПАСЕ в 2014 году в связи с воссоединением с Крымом и событиями на Украине. После этого в Москве было принято решение в 2016–2018 годах не направлять заявки на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. А в 2017 году Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.