Экс-депутат Рады объяснил интерес Лукашенко к плану Зеленского заманить Трампа в Минск

Политики и эксперты продолжают обсуждать новые предложения президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу. Напомним, глава Украины предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Минске для обсуждения ситуации, сложившейся в зоне украинского гражданского конфликта на юго-востоке страны. Идею Зеленского горячо поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В качестве посредников Зеленский предложил президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Напомним, ни Трамп, ни Мэй не являются участниками так называемого «нормандского формата», который используется для обсуждения ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

Пресс-служба Александра Лукашенко уже распространила заявление, что глава Белоруссии «абсолютно поддерживает» предложения Зеленского и по самой встрече, и по ее формату. Белоруссия готова предоставить все необходимое для представителей России, Украины, США, Великобритании, Германии и Франции. Как отметили в администрации белорусского лидера, Минск всегда заявлял о своей готовности «сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю».

Комментируя формат встречи по Донбассу, предложенный Владимиром Зеленским, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник высказал серьезные сомнения в жизнеспособности этой программы и пояснил, почему в администрации Лукашенко так ухватились за эту идею.

«То, что предлагает Зеленский, на мой взгляд, — это нечто странное и по форме, и по содержанию, — отметил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мне непонятно, почему надо именно сейчас выступать с такими странными предложениями, а не после того, как пройдут выборы в Раду и будет сформирован кабинет министров, парламент».

По словам Олейника, Зеленский делает подобные вбросы в качестве предвыборных ходов накануне выборов в Раду, которые состоятся 21 июля.

«Он просто привязывается к каким-то событиям, вот откуда это его: «Давайте все встретимся в Минске!». И все обсуждают этот формат. Я удивлен. И тут же заявление Лукашенко, даже не его самого, а его администрации: «Да, мы согласны!». Слушайте, а что, это уже решенный вопрос?! Конечно, принять у себя в Минске Трампа, Путина, Мэй, Меркель и Макрона — это здорово, такие звезды мирового уровня! Их иногда даже на саммит «Большой двадцатки» сложно собрать, а тут Лукашенко надеется заманить их всех, включая Трампа, у себя для обсуждения Донбасса? Что-то я сильно в этом сомневаюсь…»

По словам Олейника, Зеленскому в первую очередь нужно заниматься не выдумыванием новых форматов, а строго следовать минским соглашениям и немедленно начать переговоры с республиками Донбасса не через посредников, а напрямую.

«Пока я вижу просто какой-то отрыв от реальности — так я расцениваю все эти попытки собрать Трампа и всех остальных в Минске», — резюмировал Владимир Олейник.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook видеообращение к Владимиру Путину с предложением провести в Минске встречу, чтобы обсудить проблемы Донбасса, а также Крым.

Отметим, в Москве заявление Зеленского рассмотрели, но ответ пока не дали. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москве нужно понять, будет ли толк от такой встречи и что за формат предлагается.

Политики и эксперты отмечают, что сам факт включения в повестку якобы существующего крымского вопроса делает такую встречу достаточно проблематичной. Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются регионами Российской Федерации, и этот их статус ни обсуждению, ни тем более пересмотру не подлежит, о чем неоднократно заявляли в Кремле.

Крым воссоединился с Россией по результатам референдума 2014 года, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Решение о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ, как подчеркивают в Москве, полностью соответствует всем международным нормам и Уставу ООН. То, что Киев и его западные покровители отказываются признать российский статус Крыма как свершившийся факт, значения не имеет, считают эксперты.