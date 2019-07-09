Сенатор от Челябинской области рассказала о причинах своей отставки

Челябинск, 9 июля. Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт рассказала, почему она покидает Федеральное собрание. О причинах своей отставки она рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей.

Парламентарий сообщила, что она возвращается на работу в свой регион.

«Дело в том, что я уже с четверга приступаю к выполнению обязанностей первого заместителя губернатора Челябинской области. С этим все и связано», — заявила Гехт.

Ранее стало известно, что сенатор от Челябинской области Гехт подала заявление об отставке. Об этом рассказал заместитель главы комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов.

Впоследствии комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности рекомендовал досрочно прекратить полномочия Гехт. Решение было принято комитетом во вторник. Сенатор была заместителем председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Как отметил глава комитета Вячеслав Тимченко, окончательное решение о прекращении полномочий Гехт будет принято на заседании верхней палаты российского парламента, которое запланировано на 10 июля.