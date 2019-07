ВОЗ сообщила о гибели более тысячи человек в боях вокруг Триполи

Женева, 9 июля. Более тысячи человек погибли, еще свыше 5,5 тысячи человек получили ранения в результате боев вокруг ливийского города Триполи. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщило отделение ВОЗ в Ливии, по данным на четвертый месяц «кризиса в Триполи», число погибших составляет 1048 человек. В том числе — 106 мирных жителей. Ранения получили 5558 человек, среди которых 289 — гражданские лица.

As the #Tripoli crisis enters its fourth month, the toll is 1048 dead, including 106 civilians, and 5558 injured, including 289 civilians.



WHO continues to send doctors and medical supplies to help hospitals cope. Our teams have performed more than 1700 surgeries in 3 months.