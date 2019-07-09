ВОЗ сообщила о гибели более тысячи человек в боях вокруг Триполи

Женева, 9 июля. Более тысячи человек погибли, еще свыше 5,5 тысячи человек получили ранения в результате боев вокруг ливийского города Триполи. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как сообщило отделение ВОЗ в Ливии, по данным на четвертый месяц «кризиса в Триполи», число погибших составляет 1048 человек. В том числе — 106 мирных жителей. Ранения получили 5558 человек, среди которых 289 — гражданские лица.
«ВОЗ продолжает направлять врачей и медикаменты для оказания помощи больницам. За три месяца наши команды провели более 1700 операций», — говорится в сообщении аккаунта ВОЗ в Ливии в Twitter.
As the #Tripoli crisis enters its fourth month, the toll is 1048 dead, including 106 civilians, and 5558 injured, including 289 civilians.— World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) 9 июля 2019 г.
WHO continues to send doctors and medical supplies to help hospitals cope. Our teams have performed more than 1700 surgeries in 3 months.
Напомним, в Ливии царит двоевластие. С одной стороны, частью государства управляет сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия, главой которого является Файез Саррадж. На востоке страны действует избранный парламент.
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». В ответ лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования начали операцию «Вулкан гнева».