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ВОЗ сообщила о гибели более тысячи человек в боях вокруг Триполи

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ВОЗ сообщила о гибели более тысячи человек в боях вокруг Триполи

Женева, 9 июля. Более тысячи человек погибли, еще свыше 5,5 тысячи человек получили ранения в результате боев вокруг ливийского города Триполи. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщило отделение ВОЗ в Ливии, по данным на четвертый месяц «кризиса в Триполи», число погибших составляет 1048 человек. В том числе — 106 мирных жителей. Ранения получили 5558 человек, среди которых 289 — гражданские лица.

«ВОЗ продолжает направлять врачей и медикаменты для оказания помощи больницам. За три месяца наши команды провели более 1700 операций», — говорится в сообщении аккаунта ВОЗ в Ливии в Twitter.

Напомним, в Ливии царит двоевластие. С одной стороны, частью государства управляет сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия, главой которого является Файез Саррадж. На востоке страны действует избранный парламент.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». В ответ лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования начали операцию «Вулкан гнева».

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