ВОЗ сообщила о гибели более тысячи человек в боях вокруг Триполи

Женева, 9 июля. Более тысячи человек погибли, еще свыше 5,5 тысячи человек получили ранения в результате боев вокруг ливийского города Триполи. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщило отделение ВОЗ в Ливии, по данным на четвертый месяц «кризиса в Триполи», число погибших составляет 1048 человек. В том числе — 106 мирных жителей. Ранения получили 5558 человек, среди которых 289 — гражданские лица.

«ВОЗ продолжает направлять врачей и медикаменты для оказания помощи больницам. За три месяца наши команды провели более 1700 операций», — говорится в сообщении аккаунта ВОЗ в Ливии в Twitter.

As the #Tripoli crisis enters its fourth month, the toll is 1048 dead, including 106 civilians, and 5558 injured, including 289 civilians.



WHO continues to send doctors and medical supplies to help hospitals cope. Our teams have performed more than 1700 surgeries in 3 months. — World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) 9 июля 2019 г.

Напомним, в Ливии царит двоевластие. С одной стороны, частью государства управляет сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия, главой которого является Файез Саррадж. На востоке страны действует избранный парламент.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». В ответ лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования начали операцию «Вулкан гнева».