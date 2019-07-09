В России запретят передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума приняла во втором чтении проект о запрете на передачу коллекторам долгов россиян по услугам ЖКХ. Автором поправок в законодательство выступила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как пояснил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, вопрос о необходимости принятия такого решения регулярно поднимался избирателями в общении с депутатами. В частности, они обращали внимание на звонки с угрозами «вплоть до применения физической силы».

Документом предлагается установить, что уступка права по взысканию просроченной задолженности граждан по ЖКХ станет возможна только для профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг — управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающей организации или регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Предусматривается, что граждан с просроченной задолженностью об уступке должны будут уведомить в письменной форме в течение десяти рабочих дней со дня заключения соответствующего договора.

Значимость инициативы в беседе с корреспондентом ФАН отметил депутат Сергей Вострецов.

«Это еще один шаг, направленный на защиту наших граждан, их жизни и здоровья. Чем раньше будет принят закон, тем лучше. Госдума всегда принимала те меры, о которых просит народ. И актуальность данного проекта очевидна», — сказал он.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.