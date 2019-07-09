Эксперт уверен, что россияне пересмотрят отношения к Тунису из-за экологии

Москва, 9 июля. Расследование британского таблоида The Guardian о серьезной экологической ситуации на пляжах Туниса может повлиять на решение российских туристов отдыхать в этой стране. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал главный редактор портала Turizm.ru Алексей Песков.

По данным The Guardian, очистные сооружения африканской страны почти не функционируют, в результате бытовые стоки и канализация сбрасываются в море. Отмечается, что из-за этого в Тунисском заливе практически вымерла рыба, зато появились опасные для здоровья и жизни человека фекальные колиформы и стрептококки.

Как отметил Песков, «максимальная концентрация токсических веществ и яда сконцентрирована возле выброса отходов в прибрежные воды».

The Guardian сообщает, что вторая опасность Туниса — это терроризм, поскольку в стране действуют сотни ячеек группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Последняя атака произошла в прошлом месяце. Смертники взорвали себя у посольства Франции и возле антитеррористического подразделения полиции Туниса.

По данным эксперта, обстановка в Тунисе и на сегодняшний день остается напряженной.

«Полиция старается подавить вспышки агрессии. Кроме того, стопроцентной гарантии, что террористические акты не будут повторяться, нет», — обратил внимание Песков.

Ранее сообщалось, что президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси продлил чрезвычайное положение в стране еще на один месяц.

1 Организация запрещена на территории РФ.