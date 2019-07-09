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Полноприводный грузовик «Садко Next» от ГАЗ получил серийный статус

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Полноприводный грузовик «Садко Next» от ГАЗ получил серийный статус

Москва, 9 июля. Российское автомобилестроительное предприятие «Группа ГАЗ» готовится к старту продаж нового полноприводного грузовика «Садко Next». 

Известно, что «группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ позволяет заниматься реализацией модели не только на территории России, но и в других странах, в том числе в Белоруссии, Казахстане и Армении.

Длина новинки составляет 6 270 мм, ширина — 2 345 мм, высота — 2 800 мм, а размер колесной базы  — 3 770 мм. К настоящему моменту сертификацию прошла единственная версия, которая оснащена турбодизельным мотором ЯМЗ-534–43. Объем рабочего мотора составляет 4,4 литра, а мощность — до 149 лошадиных сил.

Полноприводный грузовик «Садко Next» от ГАЗ получил серийный статус

Согласно паспортным данным грузовика, его грузоподъемность составляет от 2 260 до 2 620 кг. 

Ранее сообщалось, что рабочие ПАО «Автодизель» («Группа ГАЗ») обратились к властям США с просьбой снять с предприятия санкции. Необычное обращение они сняли в виде клипа на песню в стиле рэп.

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