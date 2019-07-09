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Правила обращения с животными-артистами в России доработают по требованию зоозащитников

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Правила обращения с животными-артистами в России доработают по требованию зоозащитников

Москва, 9 июля. Минкультуры России доработает с экспертным сообществом правила обращения с животными, задействованными в культурно-массовых мероприятиях, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект постановления, над которым работает Минкультуры, представляет собой один из подзаконных актов закона об отношении к животным. Ранее зоозащитники заявили, что ведомство не учло их поправки к документу о животных-артистах, и направили соответствующее обращение зампредседателю правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса Алексею Гордееву.

«В настоящее время проект постановления правительства РФ «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» в стадии доработки», — приводит слова представителей Минкультуры РИА Новости.

Правила обращения с животными-артистами в России доработают по требованию зоозащитников

Работа по совершенствованию постановления осуществляется совместно с представителями Минпросвещения, Минкомсвязи, ФАС, Москвариума,  Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, Московского государственного зоологического парка и другими экспертами.

В ведомстве добавили, что было проведено заседание экспертной комиссии с участием членов общественных объединений, в частности благотворительных фондов помощи животных, приютов для животных, независимых экспертов в соответствующей сфере, а также ученых и волонтеров.

В середине июня в Оренбургской области нашли брошенного мертвого крокодила. По некоторой информации, от хищника могли избавиться работники цирка, полиция проводит проверку инцидента.

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