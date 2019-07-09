Сеул, 9 июля. Южнокорейская компания Hyundai показала тизер новой модели автомобиля. Изображение появилось в социальных сетях автопроизводителя.

Отмечается, что новинка сможет предложить покупателю «совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа». По мнению южнокорейского производителя, новый автомобиль станет лидером в своем классе.

При этом никаких подробностей о новой модели компания не приводит, передает портал «Автоновости дня». Отмечается, что премьера авто состоится в сентябре 2019 года во Франкфурте. Официальная информация о новом автомобиле должна появиться в ближайшие несколько недель, пообещали в компании.

Издание предполагает, что речь может идти о премьере обновленного хэтчбека i20. По информации СМИ, дорожные испытания этой модели близятся к завершению.

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Hyundai Venue выйдет на мировой автомобильный рынок во второй половине 2019 года.