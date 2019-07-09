В МККК рассказали, за какой помощью обращаются люди в лагере «Аль-Хол» Сирии

Дамаск, 9 июля. Более 2 тысяч человек прошли лечение в новом полевом госпитале лагеря для перемещенных лиц «Аль-Хол» на северо-востоке Сирии, сообщили Федеральному агентству новостей в Международном Комитете Красного Креста (МККК). Из числа пациентов 45% – дети, треть которых младше пяти лет. Пациенты прибывают из всех частей лагеря «Аль-Хол».

Директор регионального управления оперативной деятельности МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабриццио Карбони заявил, что обеспечивать работу полевого госпиталя в такой сложной обстановке – это настоящий вызов для всех сотрудников Красного Креста. По его словам, многие пациенты страдают от истощения и диареи; раненые поступают с серьезными инфекциями, которые развиваются из-за не оказанной своевременно помощи.

В МККК рассказали, за какой помощью обращаются люди в лагере «Аль-Хол». Три самых распространенных заболевания – инфекции дыхательных путей, диарея и анемия: 35,6%, 11,8% и 4,2% больных соответственно поступают с этими жалобами. В госпитале предоставляют столь необходимую хирургическую помощь людям, которые отчаянно в ней нуждаются. По оценкам Норвежского Красного Креста, в лагере «Аль-Хол» проживает около 2 тысяч человек, получивших ранения в результате применения оружия. Самый большой наплыв людей произошел в «Аль-Холе» в апреле, но небольшие группы периодически прибывают и сейчас: больные, травмированные, уставшие, напуганные, встревоженные люди, много раненых и тех, кто потерял конечности.

Полевой госпиталь был открыт в лагере 30 мая и с тех пор работает круглосуточно, семь дней в неделю. В нем оборудовано 30 коек для послеоперационного ухода, есть реанимация, операционная, палата интенсивной терапии, рентгеновский кабинет, родовая палата и лаборатория. Каждый день в лагерь доставляют цистернами 500 тысяч литров чистой воды, раздают около 8,1 тысячи порций еды. Сотрудники гуманитарной миссии установили 328 туалетов в недавно появившихся частях лагеря, но до сих пор не у всех его обитателей есть возможность пользоваться туалетами и прачечными.

На данный момент в лагере «Аль-Хол» находится более 70 тысяч человек; по некоторым оценкам, две трети из них – дети. В ближайшие месяцы МККК намерен расширять объемы помощи совместно со своим партнером – Сирийским Арабским Красным Полумесяцем (САКП).

«Для нас большое облегчение – понимать, что мы можем что-то сделать для них», – приводит ФАН цитату Карбони.

Он описал обстановку, которая сейчас наблюдается в лагере: температура в этих районах Сирии еще не поднялась до максимальной летней отметки, но уже достигла 50 градусов Цельсия.

«От палящего солнца люди прячутся в палатках, даже когда внутри становится слишком жарко. Дети в поисках тени забираются под платформы, на которых установлены цистерны с водой. Грязь под ногами засохла и растрескалась, порывы ветра поднимают клубы пыли, – говорится в сообщении МККК. – Раненые в бинтах ложатся у входа в палатки, пытаясь найти защиту от солнца. Многим детям, чтобы помочь близким, приходится таскать канистры с водой – при том, что некоторые из них сами ростом почти с эти канистры».

МККК особенно озабочен положением детей, которые находятся в лагере без родителей или опекунов, а также других особо уязвимых людей. С начала 2018 года сотрудники МККК зарегистрировали в лагерях для перемещенных лиц на северо-востоке Сирии более 4384 человек, особо нуждающихся в помощи, в том числе не менее 3005 детей.