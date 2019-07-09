«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома»

Москва, 9 июля. Возможный пересмотр судебного вердикта по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из значительных рисков.

Риск потери колоссальной суммы описан в проспекте, который сопровождает выпуск европейских облигаций украинского «Нафтогаза».

По данным «Ведомостей», согласно требованиям российской компании, «Нафтогаз» должен будет выплатить ей примерно 2,1 миллиарда долларов, а также отказаться от собственных претензий на 11,58 миллиарда долларов.

Российская компания отмечает, что измененные объемы отбора в поставочном соглашении без корректировки обязательств по доле транзита внесли дисбаланс в договорные отношения, пишет «Утро.ру».

Напомним, в феврале прошлого года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору российской и украинской компаний о цене поставок и объеме транзита российского голубого топлива. «Нафтогазу» была присуждена денежная компенсация в 2,6 миллиарда долларов.

В конце прошлого месяца председатель «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что будет с поставками газа в Европейский союз через Украину по окончании срока действия текущего транзитного контракта.

Корреспонденты поинтересовались у Миллера о дальнейшей судьбе транзита российского газа через территорию Украины с 1 января будущего года.