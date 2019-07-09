Инвалидам в России станет проще получать соцподдержку

Госдума приняла закон об упрощении для инвалидов получения мер социальной поддержки. Автором инициативы выступило правительство РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, россияне с ограниченными возможностями смогут получать положенные им меры социальной поддержки, государственные или муниципальные услуги на основе сведений из федерального реестра инвалидов.

Как пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, данное решение коснется более 11 млн человек. По его словам, таким гражданам больше не придется «подтверждать свой статус «бумажной» справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации». Кроме того, законом вводятся дополнительные механизмы, направленные на реализацию прав инвалидов на бесплатную парковку в разных регионах страны.

В этих целях предусматривается внесение сведений об автомобиле, управляемом самим инвалидом, или том, на котором его перевозят, в федеральный реестр инвалидов. Осуществляться эта процедура будет на основании заявления от соответствующего гражданина.

Таким образом, регионы смогут проверять данные самостоятельно, а людям с ограниченными возможностями больше не придется получать разрешение на бесплатную парковку в местном МФЦ.

В поддержку документа высказалась депутат Валентина Кабанова.

«Я всегда за законопроекты, которые касаются вот этой категории людей. Я буду голосовать, отстаивать, помогать», — заявила заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Она отметила особую заслугу в подготовке текста закона своего коллеги, депутата Михаила Терентьева.

«Я только поддерживаю его в этих делах», — добавила она.

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.