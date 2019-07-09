Лукашенко опроверг слухи о тайных переговорах с Путиным на Валааме

Минск, 9 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается принимать никаких тайных решений с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита на Валаам. Об этом глава Белоруссии заявил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Лукашенко прокомментировал слухи о возможных тайных переговорах с Путиным на Валааме. Президент Белоруссии подчеркнул, что информация не соответствует действительности.

«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать, — констатировал Лукашенко. — Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать».

Белорусский лидер подчеркнул, что благодарен Путину за приглашение и готовность лично показать монастырский комплекс, передает «Белта».

«Ничего тайного», — дважды обратил внимание Лукашенко.

При этом он признал, что в настоящее время между Минском и Москвой стоит большое количество нерешенных вопросов. В качестве примера таких тем он привел поставки белорусских продуктов питания на российский рынок, а также переговоры по ценам на энергоносители.

Напомним, 30 июня Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в резиденции «Заславль» в Минской области. Лидеры встретились в беседке, которая была подарена президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Позже к ним присоединился глава Таджикистана Эмомали Рахмон.