В Госдуме призвали уголовно наказывать за неоповещение при ЧП

Москва, 9 июля. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил за внесение поправок в УК РФ для наказания за неинформирование населения при стихийных бедствиях, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы все переживаем и следим внимательно за ликвидацией последствий наводнения в Иркутской области, в Сибири. Соболезнуем родным и близким погибших. Мы видим, что многое делается, чтобы восстановить жилье, возможность нормально жить и работать. Но все-таки остаются вопросы. Почему в очередной раз те, кто должен по закону предупреждать и предотвращать такие аварии, ничего не сделал?» — заявил Миронов.

По его словам, данная ситуация будет «внимательно рассмотрена» депутатами.

«И, наверное, будем вносить изменения в Уголовный кодекс РФ, чтобы была реальная ответственность за неинформирование и за непредотвращение таких стихийных бедствий», — подытожил парламентарий.

Напомним, ранее стало известно, что число погибших в Иркутской области достигло 23 человек.

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение чрезвычайной ситуацией федерального характера. Указ о мерах по ликвидации последствий произошедшего был подписан российским лидером 3 июля.

Путин поручил правительству выделить средства из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного жилья. Для тех, кто остался без жилья, предусмотрены выплаты.