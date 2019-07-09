Ветеран МИД оценил слив переписки британского посла в США про Трампа

Утечки дипломатической переписки послов время от времени действительно происходят, и случай с послом Великобритании в США Кимом Дэрроком не выглядит исключением. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший советский и российский дипломат Владимир Казимиров, работавший Чрезвычайным и Полномочным Послом в ряде латиноамериканских стран.

«Такое бывает, конечно. Случается в разных странах. История с утечкой переписки Дэррока не выглядит каким-то исключительным случаем: это, безусловно, могло иметь место. Но имело или не имело на самом деле, я судить не берусь», — пояснил Казимиров.

Напомним, что в британскую прессу просочилась не предназначавшаяся для распространения дипломатическая переписка посла Великобритании в США Кима Дэррока с лондонским руководством с 2017 года по сегодняшний день.

В своих донесениях дипломат весьма нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе, называя его администрацию неумелой и неуверенной в себе. В частности, в одном из недавних сообщений Дэррок характеризует деятельность Белого дома на иранском направлении как «хаотичную и бессистемную».

Американский президент уже заявил в связи с произошедшим, что США больше не желают видеть Дэррока в Вашингтоне.

«Мы больше не будем иметь с ним дело», — подчеркнул Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Кроме того, Трамп поверг резкой критике главу британского правительства Терезу Мэй.

«Я всегда был очень критически настроен в вопросе того, как премьер-министр Тереза Мэй проводит Brexit. Какой беспорядок устроила она и ее представители. Хорошие новости для прекрасного Соединенного Королевства — это то, что у них скоро будет новый премьер-министр», — заявил президент США.

В свою очередь, представитель МИД Великобритании, не отрицая подлинности слитой переписки своего посла в Вашингтоне, отметил, что дипломатам платят за откровенность и их мнение может не совпадать с позицией руководства страны.