Почти 1,3 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки​​​​​​​

Дамаск, 9 июля. Почти 1,3 тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 299 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 243 человека, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 1 056 человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились пять сирийских граждан.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев

(9 июля 2019 г.) https://t.co/LWYpbpZ86Z pic.twitter.com/79SIOuqBXi — Минобороны России (@mod_russia) 9 июля 2019 г.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Местные власти и военнослужащие РФ продолжают восстанавливать мирную жизнь в сирийском государстве. Ранее стало известно, что в Алеппо прошел концерт классической музыки, его организовали в древней цитадели города, освобожденного от боевиков в 2016 году. Рядом с ней расположилась ночная ярмарка, где местные ремесленники предлагают товары ручной работы.

1 Организация запрещена на территории РФ.