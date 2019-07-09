Госбюро расследований Украины подготовило ходатайство об аресте активов Порошенко

Киев, 9 июля. Государственное бюро расследований Украины подготовило ходатайство на арест движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» и его акций по делу против бывшего президента страны Петра Порошенко.

Как передает украинское издание «Страна», соответствующий документ был направлен на согласование в Генеральную прокуратуру страны, затем он будет передан в суд.

Ранее директор ГБР Роман Труба подчеркнул, что не исключает ареста активов завода «Кузня на Рыбальском» и телеканала «Прямой», которые фигурируют в двух из восьми уголовных дел против Порошенко. По словам директора ГБР, у этих дел «есть перспектива».

«Кузница на Рыбальском» принадлежала инвестиционным фондам «Прайм Эссетс Кэпитал» и «ВИК», владельцами которых являлись Петр Порошенко и Игорь Кононенко. Позже пресс-служба завода сообщила о продаже предприятия. В итоге, оно перешло во владение компании «Эвинз Лимитед», бенефициаром которого является украинский бизнесмен Сергей Тигипко. По мнению политолога Дмитрия Корнейчука Порошенко продал завод, так как готовится к бегству из страны, и, соответственно, для этого избавляется от своих многочисленных активов.

Напомним, правоохранительные органы Украины расследуют уже восемь уголовных дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, назначении правительства без создания коалиции в Верховной раде и госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые нарушили госграницу РФ, напоминает «Газета.Ru». Сам Петр Порошенко отвергает все обвинения.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины снял 34 млн долларов наличными за месяц до инаугурации Владимира Зеленского. Известно, что он выводил наличность со счета в Международном инвестиционном банке суммами не превышающими двух миллионов долларов за один раз. Юрист Андрей Портнов обратился в Государственное бюро расследований Украины с просьбой установить происхождение снятых Порошенко денег.