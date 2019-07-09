«Нарисуем — будем жить», или Как Дмитрий Гудков проводил своего кандидата в Мосгордуму

Коррумпированные нотариусы, фальсификации и подделка подписных листов — основные методы PR-кампании команды Дмитрия Гудкова на предстоящих выборах в Московскую городскую Думу. Одна из целей этой деятельности — «нарисовать» красивый образ кандидата в депутаты Александра Соловьева, а вместе с ним и голоса избирателей.

Нарушая закон, не боясь последствий, а главное, совершенно наплевав на жизни москвичей, «Команда Гудкова» рвется к власти. Но какова цена, а главное, кто будет отвечать за последствия, коррумпированной группировке ряженых «оппозиционеров» наплевать.

Одиннадцать друзей Гудкова

Доказательства причастности штаба Дмитрия Гудкова к фальсификации подписных листов на предстоящих выборах в Московскую городскую Думу неопровержимы. Лживые «оппозиционеры» действуют быстро, нагло и по системе 90-х незаконно.

Все началось, когда бывший член партии Справедливая Россия Дмитрий Гудков решил, что вести честную предвыборную гонку слишком трудно и даже невозможно. В начале июля штаб Гудкова начал подготовку к процессу фальсификации подписей в поддержку кандидата в депутаты МГД Александра Соловьева. Личность Соловьева — это отдельная история. Ранее бывший председатель «Открытой России» отвечал за финансовые вопросы в «Команде Гудкова», а именно управлял избирательным счетом и зарплатами во время провальной гудковской кампании 2016 года. Интерес к большим деньгам, заработанным обманами и шантажом, у него проснулся давно.

Схему, рожденную в головах приспешников Гудкова под его руководством, журналистам ФАН рассказали участники, выполнявшие в ней основную работу — подделку подписей. Однако организаторам удалось таким образом все обставить, что у исполнителей создалось впечатление полной законности происходящего. После появления новостей о раскрытии пунктов подделки подписей в пользу оппозиционеров, они обратились в полицию. Одиннадцать человек днями и ночами рисовали подписи за Александра Соловьева. Всего в рамках проекта было подделано более трех тысяч подписей, половина из них заверена у коррумпированного нотариуса. Координаторы от штаба проводили инструктажи, проверку подписных листов, предоставили базы Многофункциональных центров.

Поймай меня, если сможешь

Познакомим вас с основными лицами грязной предвыборной кампании «Команды Гудкова». Главным координатором преступной группы является некий Всеволод, который удаленно контролировал фальсификацию подписных листов. Всеволод, в отличие от следующих героев преступной группировки, сам не принимал участие в рисовании подписей. Зачем совершать противоправные действия самому и нести за них ответственность, если можно купить рабочую силу, которая за копейки сделает грязную работу. Всеволод через своего подельника Максима организовал поиск людей, которые могли бы подделать подписи на предстоящих выборах в Московскую городскую Думу. Помогали ему координаторы «Команды Гудкова» Оксана Макродченко и некая Ольга. «Криминальные подруги» также занимались координацией, только уже на месте рассказывали подельникам, как правильно заполнять подписные листы.

Грязная игра

Решившие обратиться в полицию сотрудники подпольной «Фабрики подписей» рассказали, что за четыре дня «Команде Гудкова» удалось нарисовать порядка трех тысяч подписей за кандидата в депутаты Александра Соловьева.

Так называемый «сбор подписей» происходил в квартире на улице Митинская, дом 40, корпус 1. И принимали в нем участие не три тысячи москвичей, а 11 рисовщиков. Это подтверждают установленные в квартире скрытые камеры, которые помогли вывести на чистую воду членов преступной группировки Гудкова. Вход на «базу» курировала Елизавета Чайка — «сутенер избирательного штаба» заботливо встретила волонтеров 3 июля и выдала рисовальщикам несколько тысяч подписных листов, предварительно рассказав, как заполнять часть с паспортными данными сборщика подписей.

Три человека сразу приступили к совершению уголовно преследуемого преступления. В течение дня на «базу» подъезжали подельники, новые волонтеры и рисовальщики, которым также выдавались подписные листы. Противоправное деяние сопровождалось разговорами о Всеволоде — координаторе «Команды Гудкова» того самого, который удаленно руководил преступной группировкой. Кураторы Оксана и Ольга привезли распечатанные базы на тысячу человек, которые нужно было скопировать, а также тысячу подписных листов. В базах были указаны имена, фамилии, адрес места проживания и паспортные данные. Личные данные граждан, судьбами которых шайка Дмитрия Гудкова желает управлять в случае победы Александра Соловьева на выборах.

Хитроумные махинаторы учили рисовальщиков допускать ошибки и делать исправления в подписных листах, чтобы все выглядело максимально естественно. Когда подписные листы заканчивались, координатор Елизавета приносила тысячи таких же. Последние две графы, дата и подпись, до последнего оставались незаполненными. После приезда на квартиру трех кураторов, Оксаны, Ольги и Екатерины, процесс пошел. Борцы с коррупцией провели инструктаж и рассказали волонтерам, как правильно подделывать личные подписи других граждан. Грязная работа продолжалась на квартире в период с 3 по 6 июля.

Участники преступной группировки постоянно сменяли друг друга в квартире, привозили новые бумаги, которые распределялись между всеми рисовщиками. Одновременно с этим было проведено обсуждение времени явки каждого рисовщика к нотариусу для заверения подписных листов. Был проведен инструктаж, его запись оказалась в распоряжении журналистов, во время которого рассказали, как будет проходить процесс подделки подписных листов, были розданы образцы заполнения подписного листа. В качестве образца использовался подписной лист за Дмитрия Гудкова. 4 июля фальсификация подписных листов была окончена, стопки были рассортированы и упакованы.

Черный нотариус

Далее в преступной группировке появляется «черный», купленный ряжеными «оппозиционерами» нотариус, что придало всей затее аромат 90-х. Преступники собрались 4 июля на улице маршала Соколовского, 1, чтобы заверить поддельные подписи. Координатор Оксана Макродченко, возомнив себя правоохранителем, забрала у рисовальщиков паспорта и вызвала их в кабинет нотариуса. Через него прошли обманутые сборщики подписей: Малика, Алена, Владислав, Валерий и Виктор. Все это время другой координатор Ольга находилась в помещении, охраняя поддельные подписные листы.

На следующий день процесс возобновился, рисовальщики продолжили подделку подписей в студии творчества ARCOBALENO, что придает процессу еще большую абсурдность. После краткого инструктажа рисовщики под руководством координаторов из штаба Гудкова, в течение шести часов занимались перенесением данных из баз МФЦ в подписные листы, заполнением паспортных данных и рисовкой подписей.

Таинственного координатора Всеволода удалось увидеть только однажды. Мужчина решил собственными глазами удостовериться, что фальсификация выборов в Московскую городскую Думу проходит успешно. Приехал главный координатор на новеньком оранжевом Land Rover Discovery. Заодно он доставил подписные листы и базы МФЦ, которые в коробке перенесли в школу искусств.

Последние штрихи

Заключительный этап подделки подписей в пользу кандидата в депутаты МГД Александра Соловьева осуществлялся ОПГ Гудкова в квартире координатора Екатерины. Процесс подделки подписей длился, по рассказам участников, до поздней ночи 6 июля. Проверка нарисованных подписей осуществлялась координаторами «Команды Гудкова». В ходе оценки на правдоподобность многие подписи были забракованы. Окончательный реестр подписных листов заверяли у проплаченного нотариуса на Ленинградском проспекте. После вся команда собралась в штабе своего руководителя Дмитрия Гудкова, где фальсифицированные подписные листы были перемешаны с настоящими, там же некоторым рисовальщикам выплатили по две тысячи рублей. Остальные деньги были переведены на банковские карты рисовальщиков. Такова, по мнению «Команды Гудкова» цена судеб москвичей.

То, что команду Дмитрия Гудкова в очередной раз уличили во лжи — уже никого не удивляет. Голоса жителей Москвы стали разменной монетой в грязной политической борьбе Дмитрия Гудкова, который не остановится ни перед чем, чтобы захватить власть. Сегодня с экранов мониторов карикатурно кривляющаяся ОПГ Гудкова пытается убедить нас, что им можно доверять. Но на фоне мошенничеств с подписными листами избирателей и фальсификаций выборов в МГД вырисовывается четкое понимание, что место таких «кандидатов» — на скамье подсудимых.