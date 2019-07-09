Крушение поезда произошло в Тунисе, есть пострадавшие

Тунис, 9 июля. Не менее 20 человек госпитализировали после крушения поезда в Тунисе. Об этом сообщил региональный директор по здравоохранению Сами Рекик Mosaique FM.

По данным СМИ, возраст пострадавших от 14 до 70 лет. В большинстве случаев травмы несерьезные. Многие пострадавшие уже выписались из больницы. Пока количество травмированных остается стабильным. В консульстве РФ сообщили, что информации о пострадавших россиянах на данный момент не поступало.

Опрокинувшийся поезд следовал из столицы Туниса в направлении Махдии. Крушение произошло в Эль-Калаа-эль-Кебира. Причина аварии пока неизвестна.

Отметим, что недавно Тунис подвергся атакам со стороны террористов. 27 июня в столице государства прогремели два взрыва. Один из них произошел на центральной улице города возле французского посольства, другой — около Национального антитеррористического управления. Взрывные устройства привели в действие террористы-смертники. Позднее ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1.

Ранее сообщалось, что президент Туниса продлил срок чрезвычайного положения в стране. Режим действует в Тунисе с 2015 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.