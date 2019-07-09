Киев, 9 июля. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за идеи провести телемост с Россией. Об этом стало известно во время заседания, трансляция с мероприятия велась в YouTube.

Решение о проверке приняли единогласно. Телемост «Надо поговорить» между студиями телеканалов «Россия-1» в Москве и NewsOne в Киеве должен был пройти 12 июля. Как сообщают организаторы, он должен был пройти без политиков и без политики и стать диалогом между народами.

Накануне, 8 июля, NewsOne принял решение отменить мероприятие из-за угрозы физической расправы в отношении украинских журналистов и их близких. Генпрокуратура Украины возбудила против СМИ дело о государственной измене. Украинский телеканал NewsOne проверят из-за идеи телемоста с Россией.

Напомним, планы по проведению телемоста оценил российский сенатор Франц Клинцевич. Он назвал инициативу здравой. Политик выразил надежду, что, несмотря на попытки украинских политиков помешать эфиру, идея будет реализована. Сенатор напомнил, как в 1980-х годах проводились «легендарные телемосты» между СССР и США. Он подчеркнул, что эти мероприятия сыграли знаковую роль в отношения между странами. По мнению российского политика, они стали «первыми ласточками» и символами потепления на фоне «холодной» войны. Клинцевич уточнил, что телемост поможет «снять те недоразумения, которые копились в последние годы».

Напомним, что отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году. Тогда в стране произошел государственный переворот, в результате которого оппозиция отстранила от власти действующего президента Украины Виктора Януковича и назначила новые выборы. Победу на них одержал Петр Порошенко.

На юго-востоке Украины не признали результатов госпереворота. Луганская и Донецкая Народные Республики заявили о независимости. После этого Киев ввел в Донбасс войска: там началась гражданская война, которая не окончена до сих пор. На фоне этих событий жители Крыма и Севастополя провели референдум, на котором большинством голосов приняли решение воссоединиться с Россией. Крымский полуостров вновь стал российской территорией 18 марта 2014 года, сообщает «Газета.ru».

В апреле 2019 года на Украине прошел второй тур президентских выборов. Их выиграл шоумен Владимир Зеленский. Он вступил в должность 20 мая.

Избранный президент Украины призвал Соединенные Штаты Америки ужесточить санкции против России, а также на встрече в Брюсселе заявил о смерти «российского имперского проекта». Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Зеленскому придется возобновить отношения с Россией.

Напомним, российский лидер Владимир Путин рассказал, что Москва восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами. Он высказал надежду, что новое руководство Украины сможет действовать в направлении воссоединения отношений с Россией, поскольку «лишено ограничений и чувствует себя свободно», а также полагается на доверие народа, оказанное избранному президенту Владимиру Зеленскому. Путин рассчитывает, что в Киеве не станут «прикрываться русофобскими измышлениями». Он выразил надежду на позитивные сдвиги в политике Киева в отношении Москвы.