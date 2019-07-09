Германия готова оставаться в коалиции США, но отправлять в Сирию наземные силы не будет

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Берлин планирует продолжить свое участие в военных действиях в Сирии в составе международной коалиции во главе с США, однако, как и раньше, лишь силами авиации. Направлять в САР наземные подразделения ФРГ не намерена. Почему Германия решила отклонить настойчивое предложение Вашингтона? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Правительство ФРГ рассматривает возможность дальнейшего участия в коалиции против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), но, как известно, наши наземные войска не имеют к этому отношения», — подчеркнул Зайберт.

Он добавил, что окончательное решение по поводу возможного продления мандата будет принимать Бундестаг после 31 октября. Напомним, задача немецких сил в Сирии состоит в поддержке войск коалиции посредством участия в воздушной дозаправке, разведывательных миссиях и предоставлении персонала для военных штабов.

В конце предыдущей недели спецпредставитель Соединенных Штатов по сирийским вопросам Джеймс Джеффри призвал Берлин перебросить армейские подразделения в зону курдской оккупации в северо-восточные районы арабской республики, дабы частично заменить американских солдат. В Госдуме данную инициативу назвали попыткой США переложить вину за неудачи на Ближнем Востоке на своих союзников.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов предположил в интервью корреспонденту ФАН, что Вашингтон таким способом хотел также уменьшить собственные потери в САР и сэкономить на ведении операций. Впрочем, было, скорее, ожидаемо, что Германия не пойдет на поводу у американцев.

«США всегда в своих военных конфликтах широко используют вооруженные силы своих младших союзников, перераспределяя бремя боевых действий на плечи других стран. Сейчас в период правления президента Дональда Трампа Соединенные Штаты переходят в режим экономии. Глава Белого дома стремится сократить расходы там, где это возможно, и в том числе за счет своих союзников. Так, характерно размещение военной базы США в Польше за счет самой Варшавы. То же и в оккупированных районах Сирии. Трамп старается скинуть часть ресурсных трат на другие государства коалиции. Кроме того, зачем очередные американские солдаты будут погибать там, где вместо них могут быть убиты немецкие военные», — заметил эксперт.

Вежливый, но однозначный отказ Берлина реализовать эту хитрую инициативу Вашингтона вполне понятен, поскольку взаимоотношения стран в настоящее время оставляют желать лучшего, а каких-то принципиальных собственных интересов у ФРГ в регионе нет.

«Между ними сейчас напряжение. Вспомним, например, скандал с американским послом в Германии, а также постоянные упреки со стороны Трампа по поводу того, что немцы тратят слишком мало денег на НАТО и что они чересчур хорошо контактируют с Россией и строят «Северный поток — 2». Кроме того, немецкая экономика сейчас является конкурентом американской, и США, конечно, хотели бы поумерить Берлин. Также их разделяет иранский фактор. То есть проблем много, и потому сейчас эти два союзника — отнюдь не друзья. Соответственно, ФРГ и пытается уклониться от очередных обременений, тем более что своих интересов в САР у нее нет», — пояснил политолог.

Более того, развертывание контингента за Евфратом — внутри так называемого Сирийского Курдистана — может стоить немцам партнерства со стратегическими союзниками.

«Таскать каштаны для американцев в Сирии — далеко не самое полезное для Германии и ее экономики занятие. Это даже может оказаться вредным. Поскольку? отправив войска на северо-восток арабской республики, Берлин автоматически получит осложнения в отношениях с Россией, Ираном и Турцией. Между тем с каждой из этих стран у ФРГ есть неоднозначные, но важные контакты, и Берлин, безусловно, не хочет портить связи с ними из-за неопределенных и не интересных для самих немцев американских геополитических целей», — резюмировал Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.