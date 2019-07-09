Количество погибших от Эболы в Демократической Республике Конго превысило 1600

Киншаса, 9 июля. Смертность за последние 11 месяцев из-за эпидемии лихорадки Эбола в восточной части Демократической Республики Конго пробила отметку в 1600 человек. Об этом сообщает портал Daily Monitor Uganda со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что органы здравоохранения зарегистрировали 2382 случая заражения Эболой, из которых 1606 закончились смертью.

Напомним, эпидемия Эболы началась в Северном Киву в августе прошлого года, а затем распространилась на провинцию Итури. Нынешняя эпидемия является второй по величине за всю историю после того, как в период между 2014-2016 годами в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне от болезни скончалось более 11 тысяч человек.

В начале текущего месяца Роспотребнадзор представил новую российскую вакцину против лихорадки Эбола. Медицинский препарат презентовали во время международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола, которая прошла с 28 по 29 июня в ДРК.

По словам экспертов Роспотребнадзора, для изготовления лекарства государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» использовал новейшие технологии. Препарат в результате является пептидным и существенно отличается от применяемых сегодня импортных аналогов.