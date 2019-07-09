Берлин «принял к сведению» сообщение о приглашении Зеленского в Минск

Берлин, 9 июля. Берлин «принял к сведению» сообщение о приглашении президента Украины Владимира Зеленского руководству Германии принять участие во встрече в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

Ранее Зеленский разместил на своей странице в социальной сети Facebook видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором предложил провести в столице Белоруссии переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе с участием глав США, Франции, Великобритании и Германии.

«Мы приняли к сведению сообщения​​​. В настоящее время у нас нет собственной информации в этой связи», — сообщил представитель кабмина ФРГ в комментарии РИА Новости.

Как передает «Газета.Ru», в Кремле отреагировали на предложение Зеленского. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобный формат переговоров еще не использовался, и нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи.

Политолог Олег Неменский в беседе с Федеральным агентством новостей предположил, что Москве нежелательно участвовать в переговорах, которые были предложены Владимиром Зеленским. По его мнению, Киев поставил такие условия проведения встречи, после которых бессмысленно обсуждать ее формат и сроки.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это киевские силовики начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против региона. По данным ООН, жертвами военной операции стали более 10 тысяч человек.