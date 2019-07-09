Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Эксперты оценили ущерб Грузии в случае ответа России на провокации

34
0 Оставить комментарий

Эксперты оценили ущерб Грузии в случае ответа России на провокации

Москва, 9 июля. В Государственной думе рассмотрят вопрос о прекращении поставок вина и минеральной воды из Грузии. Кроме того, запрет может коснуться и денежных переводов из соседней страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента попросит правительство и президента страны запретить импорт в Россию вина и минеральной воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы. Эти шаги российская сторона намерена предпринять в ответ на антироссийские провокации в Грузии. Как пишет Forbes, ссылаясь на источники, идею поддержали все фракции Госдумы, решение будет принято уже 9 июля.

Самым серьезным ударом по экономике Грузии станет запрет на денежные переводы. В прошлом году из России туда были переведены более 640 миллионов долларов. Объем трансграничных переводов из России в Грузию, по данным Центробанка, в прошлом году составил 631 миллион долларов.

Вторым по урону идет запрет на импорт грузинских вин и воды. По данным International Trade Center, в 2018 году он составил 166 миллионов долларов (для вин) и 50,6 миллиона долларов (для минералки). Россия занимает 84% всех поставок вина из Грузии и около 46% поставок воды, добавили эксперты. В свою очередь грузинские вина составляют лишь 8–9% российского рынка.

Как считает руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя («ЦИФРРА»), в случае пропажи грузинского вина с прилавков его заменит продукция Италии и Испании. Общий объем розничного рынка грузинского вина Дробиз оценил в 360 миллионов долларов.

Эксперты оценили ущерб Грузии в случае ответа России на провокации

Таким образов, российский ответ на провокации в Грузии составит почти миллиард долларов, не учитывая потери от прекращения авиасообщения между странами, который вступил в силу 8 июля.

Напомним, в июне грузинские радикалы вышли на митинги против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К ним присоединилась оппозиция Грузии, требуя отставки правительства.

В воскресенье грузинский ведущий Георгия Габунии позволил себе в эфире «Рустави 2» нецензурное обращение к президенту России, пишет «Газета.ru». Его поступок вызвал возмущение не только со стороны россиян, но и грузин.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров