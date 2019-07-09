Эксперты оценили ущерб Грузии в случае ответа России на провокации

Москва, 9 июля. В Государственной думе рассмотрят вопрос о прекращении поставок вина и минеральной воды из Грузии. Кроме того, запрет может коснуться и денежных переводов из соседней страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента попросит правительство и президента страны запретить импорт в Россию вина и минеральной воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы. Эти шаги российская сторона намерена предпринять в ответ на антироссийские провокации в Грузии. Как пишет Forbes, ссылаясь на источники, идею поддержали все фракции Госдумы, решение будет принято уже 9 июля.

Самым серьезным ударом по экономике Грузии станет запрет на денежные переводы. В прошлом году из России туда были переведены более 640 миллионов долларов. Объем трансграничных переводов из России в Грузию, по данным Центробанка, в прошлом году составил 631 миллион долларов.

Вторым по урону идет запрет на импорт грузинских вин и воды. По данным International Trade Center, в 2018 году он составил 166 миллионов долларов (для вин) и 50,6 миллиона долларов (для минералки). Россия занимает 84% всех поставок вина из Грузии и около 46% поставок воды, добавили эксперты. В свою очередь грузинские вина составляют лишь 8–9% российского рынка.

Как считает руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя («ЦИФРРА»), в случае пропажи грузинского вина с прилавков его заменит продукция Италии и Испании. Общий объем розничного рынка грузинского вина Дробиз оценил в 360 миллионов долларов.

Таким образов, российский ответ на провокации в Грузии составит почти миллиард долларов, не учитывая потери от прекращения авиасообщения между странами, который вступил в силу 8 июля.

Напомним, в июне грузинские радикалы вышли на митинги против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К ним присоединилась оппозиция Грузии, требуя отставки правительства.

В воскресенье грузинский ведущий Георгия Габунии позволил себе в эфире «Рустави 2» нецензурное обращение к президенту России, пишет «Газета.ru». Его поступок вызвал возмущение не только со стороны россиян, но и грузин.