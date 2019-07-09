В Госдуме отреагировали на разведку британского самолета у черноморского побережья РФ

Российские рубежи находятся под надежной защитой: в случае необходимости в воздух будут подняты самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Разведка НАТО

Самолет британских ВВС совершил разведку у Черноморского побережья Российской Федерации. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ694 и позывным RRR7308 в 6.25 (по московскому времени) сделал круг в районе Новороссийска на расстоянии 61,3 километра от береговой линии. В 07.50 британский самолет облетел Черноморское побережье и приблизился к берегу в районе Севастополя на расстоянии около ста километров, а затем вернулся на аэродром базирования.

Отметим, что западные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще появляются у российских границ. Их замечают над Черным морем, в районе Калининградской области, а также в окрестностях российских баз на территории Сирийской Арабской Республики.

Рубежи под защитой

Как отметил депутат Юрий Швыткин, британские ВВС действуют в рамках блока НАТО. Альянс проводит агрессивный курс — Россию пытаются спровоцировать.

«Хотят спровоцировать наши ВКС на какие-либо действия, тем более в районе Крыма. Это попытка показать поддержку Украине в их незаконных действиях, в частности, можно вспомнить случай с украинскими моряками, которые нарушили государственную границу РФ. Самолетом НАТО проводится попытка собрать разведанные, а также провести провокацию. Но наши рубежи находятся под надежной охраной. Задействованы средства противовоздушной обороны. Современные комплексы находятся на побережье Крыма и охраняют рубежи нашей страны. В случае необходимости в воздух будут подняты самолеты ВКС РФ», — заявил Юрий Швыткин.

Ранее подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа в Крыму приступили к проверке боевой готовности с привлечением комплексов С-400 и «Панцирь-С».