Сирия, 9 июля. На севере Алеппо в городе Аль-Раи взорван автомобиль боевиков ССА, ВВС Турции ликвидировали троих курдских радикалов в Ираке. В Идлибе САА обстреливают расположения джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии совершили боевой вылет в Хаме и Идлибе, атаковав расположения джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведет огонь по укреплениям боевиков в Идлибе.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения»): выпустила очередное заявление о якобы успешном нападении на отряд САА на северо-западе Хамы, в результате которого были убиты и ранены сирийские военнослужащие.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла одного бойца и задержала на КПП заминированный автомобиль на севере Алеппо.

Курды: подозреваются в организации теракта на севере Алеппо, потеряли троих ополченцев в Ираке в результате авианалета ВВС Турции

ВС Турции: провели операцию в Ираке сбросив с воздуха несколько снарядов на расположениям радикалов «Рабочей партии Курдистана».

Провинция Алеппо

Протурецкие боевики сумели предотвратить очередной теракт на своих территориях. Как передает новостной кана Idlib Plus в поселке Надда, расположенном к востоку от города Азаз, на контрольно-пропускном пункте боевиками был перехвачен заминированный автомобиль. Предположительно, автомобиль был начинен взрывчаткой курдскими радикалами «Демократических сил Сирии» (SDF), которые ведут партизанскую войну с протурецкими группировками на севере провинции.

В поселке Аль-Раи на севере провинции один человек погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства. По данным новостного портала Halab Today TV, СВУ было заложено в автомобиле, принадлежащем боевикам «Сирийской свободной армии» (ССА).

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) обстреливает позиции и опорные пункты радикалов в поселке Касабия, Тафтаназ и в окрестностях города Хубейт, о чем сообщает информационный Twitter-канал Halab Today TV. Данные о причиненном джихадистам уроне пока выясняются.

ВКС РФ в свою очередь нанесли точечные удары с воздуха по укрепления боевиков в окрестностях города Хан-Шейхун в ответ на нарушения ими режима прекращения огня, сообщает Step News Agency.

Провинция Хама

Боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» выпустили очередное заявление об успешной атаке в районе города Баб ат-Така, где ими были ранены и убиты солдаты САА, как передает новостной портал Halab Today TV. В настоящее время от официальных СМИ не было сообщений о потерях правительственной армии в северо-западном направлении, так что заявления группировки пока стоит считать фейком, распространяемым с целью пропаганды.

Как сообщает новостное агентство Step News Agency, у поселка Арбаин ВКС РФ нанесли точечные удары по укрытиям и складам джихадистов. Сведения о потерях среди радикалов еще выясняются.

Ирак

ВВС Турции продолжают операцию на севере Ирака в рамках операции по зачистке опорных пунктов курдских радикалов «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Сегодня утром турецкие самолеты сбросили бомбы в районах Хафтанин и Метин, в результате чего было убито три курдских ополченца, согласно данным новостного агенства Anadolu Agency. Напомним, с середины мая 2019 года вооруженные силы Турции поддержке тяжелой техники и авиации осуществляют операцию «Коготь», направленную против повстанцев РПК. Но зачастую при боевых действиях турков гибнут мирные жители. Так четыре человека скончались 28 июня в результате бомбардировки ВВС Турции районов горного хребта Кандиль.