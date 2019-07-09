Работодателей в России начнут наказывать за «зарплатное рабство»

Госдума приняла во втором чтении проект об ответственности работодателя за навязывание сотрудникам зарплатного банка. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документом предусматривается внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, речь идет о введении штрафов за «воспрепятствование работодателем» замены кредитной организации, в которою должна быть переведена зарплата.

При принятии такого закона максимальным станет наказание для юридических лиц — им придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. В случае с должностными лицами сумма составит от 10 до 20 тысяч рублей, а с теми, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 1 до 5 тысяч рублей.

Как отметила в беседе с корреспондентом ФАН член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, принятие таких мер нацелено в первую очередь на защиту россиян, проживающих в небольших населенных пунктах.

«Зачастую кредитные организации, особенно находящиеся вдали от крупных городов, на условиях предоставления каких-то дополнительных гарантий работодателю навязывают работникам услуги именно этого банка. Для исключения таких случаев и в целях защиты прав работников на свободный выбор кредитно-финансовой организации разрабатывался этот законопроект», — рассказала депутат.

Парламентарий привела пример, как могут быть нарушены права россиян на свободный выбор зарплатного банка.

«В Краснодарском крае даже в отдаленных населенных пунктах не всегда устанавливаются банкоматы различных банков. Обидно, когда работник не может снять средства со своей банковской карточки, чтобы ими распорядиться, или когда работнику навязывают банк, который совсем не представлен или представлен не в том районе, где он проживает», — добавила Бессараб.

По ее словам, принятие такого закона заставит работодателя остеречься от навязывания услуг определенных организаций.

«При этом и работник тоже должен понимать, что смена банка для организации представляет определенную трудность, поэтому предусматривается и увеличение сроков для предупреждения о решении сменить банк», — отметила депутат.

Так, согласно другому законопроекту, также прошедшему второе чтение в Госдуме, сообщить об изменении реквизитов для перевода зарплаты сотрудник должен будет в письменной форме не позднее чем за 15 рабочих дней со дня ее последней выплаты. Соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.