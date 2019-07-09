В ДНР объяснили, как власти Украины пытаются «выскочить» из «нормандского формата»

Донецк, 9 июля. Киевские власти пытаются выйти из «нормандского формата» и избежать выполнения минских соглашений, предлагая включить в переговоры по Донбассу Вашингтон и Лондон. Об этом сообщила во вторник полпред Донецкой Народной Республики, руководитель МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Киев пытается всеми возможными способами выскочить из «нормандского формата» и избежать выполнения минских соглашений в том виде, в котором они были ранее подписаны», — следует из заявления пресс-службы дипломатического ведомства республики.

Она обратила внимание на то, что вместо того, чтобы начать прямой диалог с республиками Донбасса, Зеленский, как и его предшественник, «предпочитает наполнять информационное пространство голословными заявлениями».

Никонорова порекомендовала главе украинского государства «осознать тот факт, что свои обязательства по минскому пакету документов, особенно свои политические обязательства, Украине выполнять придется».

Ранее Зеленский предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину обсудить в белорусской столице при участии зарубежных лидеров, «чей Крым и кого нет в Донбассе». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что инициатива украинской стороны будет рассмотрена. Глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить подобные переговоры на высоком уровне.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. ЛНР и ДНР заявили о независимости после государственного переворота в стране. В результате Киев начал военные действия против республик Донбасса. Ситуацию на юго-востоке Украины пытаются урегулировать также на минской площадке в ходе встреч контактной группы.