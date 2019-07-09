РФ и Белоруссия не будут ломать Договор о создании Союзного государства, заявил Лукашенко

Минск, 9 июля. Москва и Минск не будут «ломать» Договор о создании Союзного государства, они не обсуждают вопрос об объединении в одну страну. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой белорусский президент подчеркнул, что решение о сохранении Договора было принято совместно с российским лидером Владимиром Путиным. Он объяснил, что документ в настоящее время еще в полной мере не реализован, работа по данному направлению продолжается.

«Президенты решили, что нельзя трогать Договор, а надо просто выработать документы, материалы. Мы назвали это Программой действий по дальнейшей интеграции Белоруссии и России в рамках союзного договора», — цитирует его «БелТА».

Лукашенко подчеркнул, что как он сам, так и Путин не раз отвечали на вопрос об объединении стран в одно государство. По их обоюдному мнению, делать этого совершенно не нужно, как и развивать разговоры на эту тему.

«Мы решили так, что мы должны идти шаг за шагом. Для того, чтобы реализовать положения союзного Договора», — подчеркнул глава государства.



Напомним, каждый год 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году президенты двух держав подписали Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Факт подписания дал старт процессу взаимной интеграции стран.

Москва и Минск впоследствии договорились о создании Союзного государства, которое, помимо прочего, будет обладать единой валютой. Ее введение допустил в январе Лукашенко, подчеркнув, что речь не должна идти о российском рубле. В том числе он обратил внимание на необходимость создания эмиссионного центра на равных условиях, пишет НСН.

Как отмечал премьер-министр России Дмитрий Медведев, рассуждения о том, какое название могла бы носить валюта Союзного государства РФ и Белоруссии, преждевременны и лишены смысла до тех пор, пока не будет проведена «скучная работа» по согласованию основных документов, на базе которых этот союз должен работать.

Подчеркивал Лукашенко также и то, что главный принцип союзного проекта с Россией — равные условия для граждан. Президент Белоруссии сообщил, что на уровне правительств уже созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов.

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск и Москва к 1 ноября нынешнего года подготовят около десяти дорожных карт по ключевым направлениям интеграции в экономике.