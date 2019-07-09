Госдума рекомендовала правительству экономические меры в отношении Грузии

Госдума приняла заявление о возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии. Текст документа планируется направить в правительство РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению депутатов, непрерывные антироссийские провокации в Грузии ведут к деградации российско-грузинских отношений. Поэтому в заявлении правительству дается рекомендация рассмотреть вопрос о применении в отношении страны специальных экономических мер и внести соответствующие предложения президенту России.

Уточняется, что возможная реакция на ситуацию предусмотрена в федеральном законе «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Как ранее сообщал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, речь может идти о запрете поставок грузинского вина и минеральной воды. Кроме того, не исключается и заморозка денежных переводов из России в Грузию.

В беседе с корреспондентом ФАН принятое Госдумой решение прокомментировал депутат Виктор Водолацкий.

«Я считаю недопустимыми действия журналиста телеканала «Рустави 2». Он высказывал даже не собственное мнение, а мнение тех людей, которые его окружают, руководителей, которые дали ему право», — отметил парламентарий.

По его словам, ситуация в Грузии настолько стала хамской по отношению к России, что стоит не только запретить «Боржоми», вино и денежные переводы, а «прекратить все отношения с данной страной, с ее руководством».

«Сделать всех их персонами нон грата до того момента, пока они не наведут у себя порядок, пока не принесут извинения нашему государству. Впервые в истории международных отношений в прямом эфире были высказаны очень жесткие, хамские слова в адрес руководителя нашей страны», — добавил депутат.

Необходимо применить все средства, считает член фракции «Единой России».

«Чтобы сами люди внутри разобрались с этими подонками. Разберутся, накажут — тогда можно снова сесть за стол переговоров. Должно произойти самоочищение. Люди должны выбросить их из своей жизни, тогда все будет хорошо», — уточнил Водолацкий.

По его мнению, реакцию с грузинской стороны стоит ожидать в ближайшее время.

Напомним, ранее в силу вступил запрет на прямое авиасообщение между странами. Такие меры были приняты в связи с массовыми беспорядками в Грузии.

В минувшее воскресенье тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» на «Рустави 2» с ругани в адрес российского президента.