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Рекордный по масштабу фестиваль «Видеть музыку» пройдет в Москве

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Рекордный по масштабу фестиваль «Видеть музыку» пройдет в Москве

Москва, 9 июля. Четвертый фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» пройдет в столице с 16 сентября по 14 ноября. Об этом сообщил художественный руководитель мероприятия Георгий Исаакян.

В интервью ТАСС он отметил, что фестиваль в 2019 году станет самым масштабным за все время. По словам Исаакяна, изначально на мероприятии показывали всего несколько спектаклей, однако с течением времени оно выросло в настоящий грандиозный форум. В 2019 году на нем будут представлены 40 спектаклей 35 театров страны.

Отметим, в рамках фестиваля для участников проведут четыре офф-программы: цикл встреч с известными людьми «Диалоги об опере», академия старинной музыки OPERA OMNIA, программу студенческих показов и детскую программу. Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах, пишет «Культуромания».

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