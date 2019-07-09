В Британии объяснили отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ

Лондон, 9 июля. Представитель британского МИД объяснил, почему RT и Sputnik не пустили на конференцию по свободе прессы в Лондоне.

«Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активного участия в распространении дезинформации», — приводит цитату представителя внешнеполитического ведомства Британии PressGazette.

При этом в британском МИД отметили, что заинтересованы в освещении глобальной конференции по свободе прессы международными СМИ. Мероприятие будет проходить в Лондоне 10 и 11 июля. Внешнеполитическое ведомство Великобритании выступает организатором конференции.

Напомним, 5 июля главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем Twitter, что телеканалу отказали в аккредитации. В МИД Великобритании заявили, что на конференции якобы не осталось свободных мест. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала ответ британского внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook.

Также организаторы конференции по свободе прессы отказались пускать на мероприятие корреспондента Sputnik без объяснения причин. В официальном письме журналисту предложили попробовать подать заявку на аккредитацию еще раз.

Отметим, что посольство РФ в Лондоне назвало дискриминацией отказ в аккредитации RT на конференцию по свободе СМИ. В дипмиссии сообщили, что связались с МИД Великобритании и выразили категорическое несогласие с его решением.