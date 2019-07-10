Генеральная энергетическая компания восстанавливает электричество в Пальмире

Дамаск, 10 июля. Энергетическая компания в Хомсе начала работу над восстановлением электрической сети в городе Пальмира. Это стало возможным после ухода из региона боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Проект реабилитации линий низкого напряжения направлен на возрождение домов граждан, который проводится в рамках усилий, предпринимаемых правительством по восстановлению основных услуг города в свете растущего числа возвращающихся в свои дома», — заявил представитель компании ФАН.

Аль-Абдулла пояснил, что мастерские компании начались с возведения электрических колонн на главных улицах города. Он подчеркнул, что мастерские электрического отдела готовы круглосуточно подавать энергию в любой дом в городе.

Генеральная компания по питьевой воде в Хомсе также предоставила несколько колодцев для питьевой воды в районе Аабар аль-Ами, которые снабжают Пальмиру резервной группой по выработке электроэнергии для обеспечения растущего спроса на воду в свете растущего числа людей, возвращающихся в свои дома в городе.

Ранее сообщалось, что впервые после освобождения города Пальмира от терроризма филиал Сирийского торгового представительства в Хомсе начал управлять мобильными автомобилями для продажи товаров народного потребления жителям города и жителям общин в его окрестностях.

В данный момент сирийские власти активно предоставляют разнообразные продукты питания и моющие средства для удовлетворения потребностей населения региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.