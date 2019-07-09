Экономист оценил слова Гройсмана о расширении торговли с ЕС

Киев, 9 июля. Киев готов к переговорам с Евросоюзом по расширению торговли в следующем году и реализации новых возможностей, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он напомнил о соглашениях о зоне свободной торговли и указал, что в прошлом году были пересмотрены и увеличены экспортные квоты.

«В 2020 году открывается возможность пересмотреть условия торговли, и мы работаем над тем, чтобы еще расширить объем и горизонт торговли», — сказал Гройсман в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

43% українського експорту йде до ЄС, він постійно зростає. У нас є Угода про зону вільної торгівлі. У 2020 році відкриється можливість переглянути умови. Ми підготовлені до того, щоб сформувати якісні пропозиції та розширити обсяг нашої торгівлі. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 июля 2019 г.

Его слова о перспективах торговых отношений двух сторон оценил глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко. Эксперт отметил, что торговля между Украиной и Евросоюзом действительно растет, о чем свидетельствуют 6% экспорта страны. Однако проблемой, по его мнению, остается то, что Киев в настоящее время не использует все доступные возможности.

«По той причине, что все, что Украина может предложить, — это зерно, подсолнечное масло, чугун», — цитирует его RT.

Специалист полагает, что глава украинского правительства на самом деле «не видит особого смысла» в расширении торговли с Евросоюзом, поскольку Киев не пользуется всеми преимуществами свободной торговли.

«По этой причине я понимаю, что Гройсман сейчас больше пиарится», — констатировал Охрименко.

Напомним, после 2014 года украинские власти заявили о стремлении прекратить участие в работе СНГ и взять курс на евроинтеграцию. Верховная рада на пути в Европу и НАТО приняла поправки в конституцию, которые прописывают в основном законе стремление страны войти в Европейский союз и Североатлантический альянс.

При этом, как отмечает «Газета.ru», не все на Украине согласны с тем, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом принесет стране одну только пользу. Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что такой шаг навредит Киеву, поскольку в ЕС, по его мнению, «никто не думает об Украине».

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что вопрос о членстве страны в НАТО будет вынесен на референдум, когда граждане государства окажутся к этому готовы. Он подчеркнул, что вступление в Альянс и евроинтеграция являются стратегическим курсом Киева, который закреплен в конституции страны.