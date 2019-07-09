НАТО призывает следовать новой стратегии для защиты от «российской угрозы»

Брюссель, 9 июля. Для адаптации к «новым угрозам» и реагирования на «агрессивные действия» России странам НАТО нужно следовать новой стратегии. Об этом говорится в докладе Оборонного колледжа Североатлантического альянса.

С текстом документа ознакомился RT. В докладе Оборонного колледжа Альянса сказано, что вопросы сдерживания и коллективной обороны стран НАТО вышли на первый план якобы из-за действий Москвы. По мнению авторов документа, с 2014 года ситуация по безопасности в Евро-Атлантике стала менее стабильной и предсказуемой. Связано это якобы с действиями Москвы: речь идет о воссоединении Крыма с РФ, а также военной стратегии России и некой «провокационной военной деятельности», в том числе размещении новейших ракет в Калининградской области и наращивании военного потенциала страны в целом.

В докладе также отмечается, что НАТО оказалась неподготовленной к новым условиям безопасности из-за сокращения финансовых ресурсов на протяжении последних 25 лет. В связи с «существующими угрозами», по мнению авторов документа, Североатлантический альянс перешел к «проактивному подходу». Результатом этой деятельности стало принятие новой стратегии НАТО в мае 2019 года, которая подразумевает более широкую военную адаптацию и модернизацию Альянса. Аналитики, составлявшие документ, призывают НАТО следовать новой стратегии для защиты от «российской угрозы».

«Утверждение новой военной стратегии НАТО — важный шаг вперед на пути адаптации альянса к все более сложным вызовам в сфере безопасности», — говорится в докладе Оборонного колледжа.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что военная стратегия России носит оборонительный характер и исключает сценарии военного нападения на другие страны. Кроме того, в РФ отмечали, что укрепление оборонного потенциала страны связано с повышенной активностью НАТО у российских границ. Как отметил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, США и НАТО навязывают Европе миф о некой «угрозе с востока».