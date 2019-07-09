Эксперт рассказал о возможных шагах Зеленского после обращения Малахова

Москва, 9 июля. Российский журналист и телеведущий Андрей Малахов обратился к шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить защиту журналистам телевизионного канала NewsOne Василию Голованову и Елене Кирик, которым начали поступать угрозы после объявления о намерении провести телемост Киев — Москва.

Как отметил руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко, если бы телемост планировался на пропрезидентском канале, то такая инициатива получила бы всемерную поддержку.

«Мне кажется, что могут быть шаги в другом направлении. Зеленский может забрать лицензию у телеканала. Сегодня уже возбуждено уголовное дело по статье за государственную измену», — напомнил эксперт.

По его мнению, в результате могут пострадать не радикалы, а канал, который не хвалит главу государства, передает НСН.

Напомним, накануне депутат Верховной Рады и владелец киевского канала NewsOne Тарас Козак опроверг заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который обвинил телеканал в связи с российским Промсвязьбанком. Обвинения он назвал циничной ложью, которая говорит о профессиональной непригодности главы украинского ведомства.

Он подчеркнул, что единственным собственником телеканала является сам Козак — никакие кипрские фирмы, как ранее утверждал генпрокурор, с ним никак не связаны. Он также отреагировал на другие заявления генпрокурора, включая обвинения в участии телеканала в «террористической деятельности». Козак назвал их абсолютно беспочвенными, отметив, что Луценко просто хочет найти причину для применения санкций против телеканала с целью его закрытия.