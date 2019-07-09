Власти Севастополя предложили ввести трехдневный безвиз для артистов

Севастополь, 9 июля. Власти Севастополя хотят создать особую зону для культуры, которая будет способствовать инновационному развитию города, заявил начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

Краснолицкий отметил, что власти Севастополя хотят создать культурный аналог свободной экономической зоны. На аппаратном совещании правительства города он предложил ввести преференции для тех, кто будет приезжать с гастролями. В частности, Краснолицкий предложил ввести трехдневный безвизовый режим для иностранных артистов.

«Ведь на мировом чемпионате по футболу была же такая практика, — приводит его слова ForPost. — Почему бы нам в Севастополе не сделать так же? Надо учитывать, что мы сегодня находимся под санкциями и сколько мы еще под ними будем, неизвестно».

Он убежден, что такие решения будут способствовать «наполнению» мероприятиями не только культурную жизни Севастополя, но и кластера, который хотят создать на мысе Хрустальный.

«Чтобы это все функционировало на постоянной основе, надо вводить какие-то законодательные инициативы, причем на федеральном уровне, — добавил начальник главного управления культуры Севастополя. — Тот же учет украинских званий, безвизовые приезды артистов — это не наш уровень решений, мы можем выступить с такой законодательной инициативой, но в целом это решение должно приниматься наверху».

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