Каир, 9 июля. Египетские власти намерены принять комплекс мер по противодействию продаже за рубежом незаконно вывезенных из страны археологических памятников. Об этом рассказал директор Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири.

Ранее Аукционный дом Christie's в Великобритании продал фрагмент древней каменной статуи фараона Тутанхамона. Памятник древности забрали с аукциона почти за шесть миллионов долларов. По данным телеканала Al Hayat, египетское министерство иностранных дел и министерство по делам памятников древности страны еще до аукциона обратились к Christie's, ЮНЕСКО и Лондону с требованием остановить продажу. Просьба удовлетворена не была.

Египет пообещал остановить продажу украденных из страны памятников за рубежом.

Как подчеркнул Вазири, прокуратура Египта обратилась в международный Интерпол с требованием принять меры для отслеживания украденных из страны памятников, продаваемых в разных государствах мира. Напомним, десятки тысяч археологических памятников незаконно были вывезены из Египта за границу в разное время.

Ранее сообщалось, что египтологи раскрыли тайну рва, который окружает пирамиду Джосера в Саккаре. По мнению археолога Камиля Курашкевича из Варшавского университета, сухой ров вокруг древнейшей египетской пирамиды Джосера является трехмерной моделью пути фараона в загробный мир.

По его словам, глубина рва составляет 20 метров, а его ширина достигает 40 метров. Ров был прорублен в каменном грунте, на котором стоит пирамида. Ров отделяет некрополь столицы Древнего Царства, который включает в себя пирамиду Джосера и храмовые постройки, которые расположены рядом.

Курашкевич возглавляет группу археологов и египтологов, которые работают в Сакарре на протяжении последних 20 лет. По словам Курашкевича, за время раскопок им удалось обнаружить горизонтальные коридоры, которые были сделаны во время строительства пирамиды. Один из них ведет к пирамиде, однако заканчивается небольшим замкнутым помещением, где был обнаружен ритуальный гарпун с изображениями змей. Ученые предполагают, что гарпун является средством защиты фараона на пути в загробный мир.

«Согласно египетским верованиям путь в загробный мир был трудным и опасным. Прежде чем покойный мог насладиться вечной жизнью, ему приходилось преодолеть ряд препятствий и столкнуться с опасными существами», — отметил Курашкевич.

Ученые уверены, что рядом с обнаруженными коридорами должны размещаться и другие тоннели. Кроме того, в западной части рва археологи обнаружили поперечные стены с широкими проемами, а также лестницы и глубокие ниши. По мнению специалистов, данные сооружения выполняют роль препятствий на пути фараона в загробный мир.

Также во время археологических раскопок в Египте обнаружена мумия с лицом инопланетянина. По словам специалистов, приблизительный возраст находки составляет около 2300 лет.

Всего в вырезанной в скале гробнице были найдены десятки мумий, многие лежали на полу. Останки людей, отмечают ученые, неплохо сохранились. Специалисты намерены провести анализы, чтобы более точно определить возраст находок. Тогда, возможно, станет понятно, что к инопланетной цивилизации мумия не имеет отношения.